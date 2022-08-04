الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالردع الموسع دفاعا عن كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعادت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تأكيد التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية.وأكدت "بوني جينكينز" وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي هذا الموقف أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي حول المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، الذي عُقد في نيويورك.وعند سؤالها عن مخاوف كوريا الجنوبية بشأن هذه القضية، أكدت "جينكينز" أن واشنطن لا تزال ملتزمة تماما بالردع الموسع للدفاع عن حليفتها.وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، قالت وكيلة الوزارة إن الإدارة الأمريكية كانت واضحة للغاية بشأن انفتاحها على الحوار مع النظام الكوري الشمالي، ولكنإذا رفض العودة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، فعليه على الأقل العودة إلى الحوار، إلا أن رفض كوريا الشمالية للحوار يقيد قدرات الولايات المتحدة.