تنصيب أول مسبار كوري للقمر استعدادا للإطلاق

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من المقرر أن يتم إطلاق أول مسبار مداري كوري للقمر غدا الجمعة، بعد تأجيل لمدة يومين.ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الخميس، سيتم إطلاق المركبة الكورية "باث فايندر" نحو القمر، والمعروفة أيضا باسم "دانوري"، غدا الجمعة من محطة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية.وسيتم تحميل المركبة "دانوري" التي طورها المعهد الكوري لأبحاث الفضاء "كاري"، على صاروخ من طراز "فالكون 9" لشركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس".وقد وصلت المركبة إلى المحطة الفضائية في فلوريدا يوم 7 يوليو، وأكملت جميع الفحوصات والاستعدادات للإطلاق.وتم نقل المركبة إلى منصة الإطلاق صباح اليوم الخميس، وسيتم تنصيبها في حوالي الساعة 3 مساء بتوقيت كوريا.وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فسوف تدخل المركبة "دانوري" في مدار حول القمر يوم 16 ديسمبر القادم، وتستقر على ارتفاع مداري يبلغ 100 كيلومتر يوم 31 ديسمبر.