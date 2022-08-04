كوريا الشمالية تدعي عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالحمى لليوم السادس

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زعمت كوريا الشمالية أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة من الإصابة بالحمى، التي يشتبه في أنها بسبب فيروس كورونا، لليوم السادس على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأربعاء.ونقل التقرير عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن 5 مرضى قد تعافوا خلال نفس الفترة.وارتفع العدد التراكمي للحالات التي أعلنتها كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4.77 مليون حالة، وتدعي السلطات الكورية الشمالية أن 99.998% منهم قد تعافوا تماما.ومن ناحية أخرى، لم تذكر كوريا الشمالية عدد المرضى الذين يتلقون العلاج الآن، في إشارة إلى عدم وجود أي مرضى حاليا على ما يبدو.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تواصل سلطات الحجر الصحي في كوريا الشمالية الجهود الهادفة لمكافحة تفشي الأمراض المعدية، مع الاهتمام الكبير بالتدفقات المحتملة لتفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا، وفيروس جدري القرود، والأمراض المنقولة عن طريق الماء.