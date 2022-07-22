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الدولية

التدريبات العسكرية الصينية تؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية الكورية

Write: 2022-08-04 11:29:38Update: 2022-08-04 11:30:50

التدريبات العسكرية الصينية تؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية الكورية

Photo : KBS News

من المتوقع أن تعاني شركات الطيران الكورية الجنوبية من اضطرابات في خدمات الطيران مع بدء الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان.
وقد حددت بكين 6 مناطق بحرية وجوية لحظر الطيران والملاحة البحرية حول تايوان لإجراء التدريبات العسكرية التي ستتضمن استخدام الذخيرة الحية، بدءا من ظهر اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الأحد.
وقالت وزارة النقل الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إنها تلقت من الحكومة الصينية إخطارا بهذا المعنى، موضحة أنه يجب منع دخول السفن والطائرات عن الدخول إلى تلك المناطق خلال هذه الفترة.
وتوقعت الوزارة أن يتم تأجيل حوالي 100 رحلة جوية كورية تمر عبر المناطق المحظورة.
وشاركت الوزارة تلك المعلومات مع شركات الطيران المحلية، كما أصدرت تحذيرات السلامة ذات الصلة.
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