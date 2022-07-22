رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور البرلمان الكوري

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وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى كوريا الجنوبية ليلة أمس بعد اختتام زيارتها إلى تايوان، وسوف تعقد مباحثات ثنائية مع رئيس البرلماني الكوري "كيم جين بيو" بعد ظهر اليوم.وصرح البرلمان الكوري بأنه من المتوقع أن تتناول تلك المباحثات التحالف الكوري الأمريكي، وسلاسل إمدادات أشباه الموصلات، والبطاريات، والتحالف التكنولوجي، وغيرها من القضايا.وعلى وجه الخصوص سيناقش الجانبان التعاون في مجال إنتاج أشباه الموصلات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وتايوان، إلى جانب قضيتي نزع السلاح النووي وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ويتوقع بعض المراقبين أن تصدر رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصريحات مناهضة للصين، وأن تؤكد على تحالف القوى الديمقراطية.وبعد انتهاء المباحثات من المقرر أن يشرح الجانبان نتائج المباحثات على شكل بيان مشترك.من ناحية أخرى، أوضح المكتب الرئاسي الكوري موقفه الأساسي المتمثل في ضرورة التواصل الوثيق مع الأطراف المعنية في المنطقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار من خلال الحوار والتعاون. كما قال إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي لن تلتقي بالرئيس الكوري "يون صوك يول" حيث إنه في إجازة صيفية حاليا.