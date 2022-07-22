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الاقتصادية

دخول القانون الخاص لأشباه الموصلات حيز التنفيذ في كوريا اليوم

Write: 2022-08-04 14:26:39Update: 2022-08-04 14:34:28

دخول القانون الخاص لأشباه الموصلات حيز التنفيذ في كوريا اليوم

Photo : YONHAP News

دخل قانون الصناعات الاستراتيجية الوطنية المتقدمة في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم من أجل دعم الصناعات التكنولوجية، بما في ذلك أشباه الموصلات، باعتبارها تقنيات استراتيجية وطنية متقدمة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن القانون المسمى بـ"القانون الخاص لأشباه الموصلات"، دخل حيز التنفيذ بالفعل اليوم.
وبموجب هذا القانون، سيتم تعزيز دعم استثمار الشركات في مجال الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات، من خلال اختيار المجمعات الخاصة ودعم البنية التحتية وتخفيف القيود الرئيسية ذات الصلة.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الكورية لتنفيذ مشروعات خاصة بتطوير التكنولوجيا ذات الصلة عند تنفيذ مشروعات البحث والتطوير الوطنية، وتكوين لجنة للصناعات الاستراتيجية المتقدمة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء، لتكون أعلى جهة لصنع القرار بشأن سياسات الصناعات الاستراتيجية الوطنية، وسوف يتم عقد أول اجتماع لها فيما بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.
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