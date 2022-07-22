كوريا تسمح لمواطني اليابان وتايوان وماكاو بالدخول دون تأشيرة خلال أغسطس

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قررت الحكومة الكورية السماح لمواطني كل من اليابان وتايوان وماكاو بدخول البلاد دون تأشيرة، خلال شهر أغسطس الجاري.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بلدية سيول أمس نقلا عن نتائج الاجتماع المائة للوزراء ذوي الصلة بتقييم دخول الوافدين من الخارج.ولكن بالتوازي مع تنفيذ كوريا الجنوبية نظام السماح الإلكتروني بالسفر، سيمكن لمواطني هذه الدول زيارة البلاد بشرط التقدم بالطلبات ذات الصلة والحصول على موافقة من خلال زيارة موقع نظام السفر على الإنترنت قبل 72 ساعة من الوصول إليها.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أوقفت السماح بالدخول دون تأشيرة لمواطني اليابان وتايوان بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.ورغم أن الإجراء الأخير عبارة عن إجراء مؤقت، إلا أن بلدية سيول توقعت أن يؤدي إلى زيادة عدد السياح الأجانب فيها، وإنجاح مهرجان سيول للسياحة لعام 2022 الذي ستقيمه بدءا من يوم العاشر من هذا الشهر وعلى مدار 5 أيام.وأشارت بلدية سيول إلى أن اليابان وتايوان قد احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي من حيث عدد السياح الوافدين إلى كوريا قبل جائحة كورونا، في عام 2019.وقال "تشيه كيونغ جو" مدير إدارة السياحة والرياضة في بلدية سيول إن إدارته ستبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة السياح الأجانب على تجربة نقاط الجذب الخاصة في مدينة سيول، بما في ذلك الأطعمة الشهية والمناظر الليلية الساحرة وصناعة التجميل وغيرها.