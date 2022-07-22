انخفاض وتيرة النمو في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا

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انخفضت وتيرة النمو في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث بلغ عدد الإصابات بالأمس 107 آلاف حالة.وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد بلغ 107 آلاف و894 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يعد 1.22 ضعف ما كان عليه في نفس اليوم من الأسبوع الماضي، و1.51 ضعف ما كان عليه في نفس اليوم قبل أسبوعين، وهو ما يشير إلى تباطؤ الزيادة في عدد الإصابات.ووصل عدد الإصابات الجديدة بين الوافدين من الخارج إلى 435، ليظل في مستوى يزيد عن 400 منذ الأول من هذا الشهر.ورغم الانخفاض في وتيرة نمو عدد الإصابات اليومية، ارتفع عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة ليصل إلى مستوى 300 لأول مرة منذ 78 يوما، حيث بلغ 310، بزيادة مقدارها 1.58 ضعف مقارنة مع الأسبوع الماضي، و2.89 ضعف مقارنة مع ما عليه قبل أسبوعين.وكان من بينهم 262 من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، بنسبة 84.5% من إجمالي تلك الحالات.وقالت الحكومة الكورية إنه سوف تواصل عملية استعادة الحياة الطبيعية بشرط انخفاض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة من كبار السن، وقالت إنها تخطط ليتم تنفيذ جدول أعمال للتدريس في جميع المدارس الكورية بشكل طبيعي خلال الفصل الدراسي الثاني القادم.وأوضحت وزارة التعليم أنها ستكرس جهودها لتعزيز الحجر الصحي اعتمادا على مبدأ دراسة الطلاب حضوريا في المدارس في الفصل الدراسي الثاني القادم، كما ستتخذ مختلف الإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك توفير المعلمين والموظفين ومواد الحجر الصحي في المدارس، من خلال تخصيص فترة لإجراء فحوصات على الحجر الصحي بشكل مكثف قبل وبعد افتتاح المدارس.ومن ناحية أخرى، سيتم السماح بإدارة أعمال التدريس على نحو مرن حسب تعليمات هيئات التعليم المحلية وتعليماتها الخاصة في حالة حدوث تغير في ظروف الوباء في البلاد.