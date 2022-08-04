رئيسة مجلس النواب الأمريكي تجتمع مع رئيس البرلمان الكوري

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التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" مع رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو"، حيث اتفقا على التعاون الوثيق في التعامل مع كوريا الشمالية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.وأصدر "كيم" و"بيلوسي" بيانا مشتركا بعد اجتماع استمر لمدة ساعة، أكدا فيه على الالتزام بالتعاون الوثيق بين سيول وواشنطن بشأن الردع القوي الموسع لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية وتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.وقال "كيم" إنه طلب أيضا دعم الكونغرس الأمريكي للشركات الكورية الجنوبية العاملة في الولايات المتحدة.وقالت "بيلوسي" إنهما ناقشا القضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمبادرات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة، وشكرت كوريا الجنوبية على دعمها للعقوبات ضد روسيا.ومن المتوقع أن يجري الرئيس "يون صوك يول" محادثات هاتفية مع "بيلوسي" بعد ظهر اليوم الخميس.ومن المقرر أيضا أن تزور "بيلوسي" المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود بين الجنوب والشمال، قبل أن تغادر إلى اليابان في المساء.