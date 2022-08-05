وزيرا خارجية كوريا واليابان يجتمعان في كمبوديا

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التقى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان أمس الخميس في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه"، على هامش مؤتمر استضافته رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وجاء الاجتماع بين وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" ونظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" بعد أقل من ثلاثة أسابيع من محادثاتهما في طوكيو الشهر الماضي.وفي إحاطة دورية لوزارة الخارجية في سيول أمس الخميس، قالت نائبة المتحدث باسم الوزارة "آن أون جو" إن الجانبين أعادا التأكيد على وجهة نظرهما المشتركة بشأن الحاجة إلى سرعة إيجاد حل معقول للقضايا المعلقة ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية كانت وقد قدمت رأيا مكتوبا إلى المحكمة العليا التي تراجع حاليا حكما صادرا عن المحكمة الأدنى يلزم شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة اليابانية ببيع أصولها في كوريا لتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب.وتعد قضية العمل القسري من أكثر القضايا الشائكة بين البلدين، إلى جانب القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، وتطبيع اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية المعروفة باسم اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية.وتحذر اليابان من أن صدور قرار بتصفية أصول الشركة اليابانية سيؤدي إلى تفاقم التوتر بين البلدين وقتل أي أمل في إصلاحها.