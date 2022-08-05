كوريا وبلجيكا تناقشان التعاون العسكري

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ناقش كبار المسؤولين عن الدفاع في كوريا الجنوبية وبلجيكا سبل تعزيز الأمن والتعاون العسكري الثنائي في شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، أجرى نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين بوم تشول" والأدميرال "ميشيل هوفمان" المسؤول عن الدفاع في القوات المسلحة البلجيكية، محادثات في سيول أمس الخميس.وخلال الاجتماع، أشاد المسؤولان بحفاظ كوريا الجنوبية وبلجيكا على علاقات ودية في مختلف المجالات، منذ أن شاركت بلجيكا في الحرب الكورية لمساعدة كوريا الجنوبية على صد الغزو الكوري الشمالي.وقالت الوزارة إنهما اتفقا على تنشيط التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الدفاع، بما في ذلك مجال الأمن الإلكتروني، على أساس التعاون بين كوريا الجنوبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".وأعرب "شين" عن امتنانه لبلجيكا لإدانتها تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ولاستمرار دعمها لموقف كوريا الجنوبية على الساحة الدبلوماسية الدولية.وردا على ذلك، قال "هوفمان" إن بلجيكا ستواصل المشاركة بنشاط في الجهود الدولية تجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.