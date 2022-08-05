وزير الخارجية الكوري يجري محادثات مع نظيريه من نيوزيلندا وبروناي

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أجرى وزير الخارجية "بارك جين" محادثات مع نظيريه من نيوزيلندا وبروناي أمس الخميس، حيث ناقش الوضع الإقليمي وسبل تطوير العلاقات الثنائية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، عقد الوزير "بارك" ونظيرته النيوزيلندية "نانايا ماهوتا" اجتماعا ثنائيا منفصلا على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في كمبوديا. وأجرى الجانبان مناقشات معمقة حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين.كما أجرى الوزير "بارك" محادثات منفصلة مع وزير خارجية بروناي "إريوان يوسف" أمس الخميس، حيث اتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والدفاع والحكومة الإلكترونية. ورحب الجانبان باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين هذا الشهر، معربيْن عن أملهما في زيادة التبادلات الشخصية.وتضمنت المناقشات أيضا سبل تعزيز التعاون في قضايا الأمن الاقتصادي ضمن إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة، والمشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.