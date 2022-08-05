كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري في يونيو

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في يونيو، لكن الإجمالي الصافي انخفض عن العام الماضي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل الحساب الجاري للبلاد فائضا قدره 5.61 مليار دولار أمريكي في يونيو.وبذلك تكون كوريا قد سجلت فائضا للشهر الثاني على التوالي، لكنه يمثل انخفاضا بمقدار 3.22 مليار دولار عن العام السابق، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الاستيراد.وبلغ فائض الحساب الجاري التراكمي للنصف الأول من العام 24.7 مليار دولار ليتجاوز توقعات البنك المركزي الصادرة في مايو والبالغة 21 مليار دولار. وما زال من غير المؤكد ما إذا كان الفائض التراكمي سيصل إلى هدف 50 مليار دولار للعام بأكمله أم لا.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9.1% على أساس سنوي إلى 59.5 مليار دولار في يونيو، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 18.9% لتتجاوز 55.9 مليار دولار، نتيجة لارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام، حيث ارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 53.1%، والفحم بنسبة 189%.وسجل قطاع الخدمات عجزا قدره 490 مليون دولار في يونيو، لكن هذا العجز كان أقل من العجز المسجل في العام السابق بمقدار 530 مليون دولار.