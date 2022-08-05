رئيس البرلمان الكوري يزور بولندا ورومانيا

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سيبدأ رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" أول رحلة خارجية له اليوم الجمعة منذ توليه منصبه في أوائل الشهر الماضي، حيث يزور العاصمة البولندية "وارسو" اليوم الجمعة ليجري محادثات مع "إليبيتا ويتيك"، رئيسة مجلس النواب البولندي.وقال مكتب "كيم" إن رئيس البرلمان سيجري مناقشات حول صادرات الأسلحة الكورية الأخيرة إلى تلك الدولة الأوربية، حيث تأتي زيارة "كيم" بعد أن وقعت شركات الدفاع الكورية صفقات مع بولندا لتصدير طائرات مقاتلة ودبابات ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع.وسوف يتوجه "كيم" بعد ذلك إلى رومانيا يوم الأحد، حيث يلتقي بوزراء الطاقة والتعليم والثقافة هناك لبحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين، والتي تم الارتقاء بها إلى علاقات مشاركة استراتيجية في عام 2008.كما سيلتقي رئيس البرلمان الكوري مع كبار المسؤولين في البرلمان الروماني لطلب دعم رومانيا للشركات الكورية التي تسعى للمشاركة في مشروع تحديث محطات الطاقة النووية هناك.ومن المتوقع أن يطلب "كيم" دعم رومانيا لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي، وجهود بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.