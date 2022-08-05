انطلاق منتدى آسيان الإقليمي في بنوم بنه

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انطلقت اليوم الجمعة أعمال المنتدى الإقليمي التاسع والعشرين لاتحاد دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في مدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا، بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين من أعضاء آسيان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان.ويناقش المشاركون في المنتدى القضية النووية لكوريا الشمالية والغزو الروسي لأوكرانيا والسيادة على بحر الصين الجنوبي.ويشارك السفير الكوري الشمالي لدى كمبوديا "آن كوانغ إيل" في المنتدى نيابة عن وزيرة الخارجية "تشيه سون هي" التي لم تتمكن من السفر بسبب كورونا.والتقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" بالسفير الكوري الشمالي "آن" في مأدبة عشاء أقامتها الحكومة الكمبودية أمس الخميس تكريما للمشاركين في المنتدى.وطلب "بارك" من "آن" نقل تهانيه إلى وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه" التي تم تعيينها في شهر يونيو الماضي.