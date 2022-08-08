وزير الخارجية الكوري الجنوبي يدعو إلى حوار غير مشروط بين الكوريتين

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دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إلى إجراء حوار غير مشروط بين الكوريتين.جاء ذلك خلال لقاء قصير أجراه مع دبلوماسي كوري شمالي في كمبوديا.ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية في سيول، تبادل "بارك" التحيات مع سفير كوريا الشمالية لدى إندونيسيا "كوانغ إيل"، خلال مأدبة عشاء أقيمت ترحيبا للمشاركين في اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وخلال اللقاء القصير بينهما، قال الوزير "بارك" إن هناك حاجة إلى إجراء محادثات بين الكوريتين دون شروط، وأعرب عن أمله في نزع السلاح النووي لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.وردا على ذلك، قال المبعوث الكوري الشمالي إنه ينبغي توفير الظروف المناسبة.