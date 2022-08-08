الاقتصاد الكوري يواجه مخاطر سلبية واسعة النطاق

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قال تقرير أصدره أمس الأحد معهد التنمية الكوري التابع للحكومة، إن الاقتصاد الكوري يواجه مخاطر سلبية موسعة على الرغم من استمرار الانتعاش المتواضع.وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكوري يمضي حاليا على مسار انتعاش معتدل، مع تخفيف التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية، لكنه يواجه مخاطر متزايدة في الجانب السلبي بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الخارجية.وكان معهد التنمية الكوري قد أصدر تقييما مشابها للوضع الاقتصادي المحلي في تقريره الشهر الماضي، لكن تقرير هذا الشهر قدم توقعات أكثر تشاؤما للمستقبل.وأشار التقرير الأخير في هذا الصدد إلى أن النمو في أسعار المستهلكين ارتفع إلى 6,3% في يوليو الماضي، وهو ما يعد أكبر نمو منذ نوفمبر من عام 1998.ومع ارتفاع التضخم، انخفض مؤشر معنويات المستهلكين المركب من 96,4 نقطة في يونيو إلى 86 في يوليو.