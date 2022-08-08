رقم قياسي لصادرات هيون ديه من السيارات الصديقة للبيئة في النصف الأول من العام

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حققت شركة هيون ديه موتور، التي تعد أكبر شركات السيارات في كوريا الجنوبية، وشركة كيا التابعة لها، مستوى قياسيا من صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تجاوزت مستوى 200 ألف، وذلك للمرة الأولى.وقال تقرير صادر عن الجمعية الكورية لمصنعي السيارات أمس الأحد، إن "هيون ديه" و"كيا" صدرتا معا 224 ألفا و672 سيارة صديقة للبيئة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 30,6% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.وبلغ حجم صادرات "هيون ديه" وحدها 116 ألفا و770 وحدة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 22,1% على أساس سنوي، بينما بلغ حجم صادرات "كيا" 107 آلاف و902 مركبة، بزيادة نسبتها 42,3%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم المشترك لصادرات الشركتين في النصف الأول 200 ألف.وقال التقرير إنه إذا استمرت هذه الوتيرة الحالية فمن المتوقع أن يتجاوز حجم صادراتهما للعام بأكمله 400 ألف.وكانت الصادرات المجمعة للشركتين من المركبات الصديقة للبيئة في العام الماضي قد بلغت 300 ألف للمرة الأولى، بزيادة 38,2% مقارنة بالعام الأسبق.