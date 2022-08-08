أمطار غزيرة تضرب منطقة العاصمة اليوم

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تشهد المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية اليوم الاثنين هطول أمطار غزيرة، مع تحرك جبهة المطر الموسمية ببطء إلى جنوب البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات الأمطار 300 ملليمتر على أجزاء من منطقة العاصمة والمناطق الداخلية في مقاطعة "كانغ وان" حتى الغد الثلاثاء.ومن المتوقع أن تتلقى مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، والمناطق الساحلية في مقاطعة "كانغ وان"، ما بين 30 إلى 80 ملليمترا من الأمطار، بينما ستبلغ معدلات هطول الأمطار في بعض المناطق الأخرى ما يزيد عن 150 ملليمترا.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية من أن بعض المناطق الوسطى ستشهد هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 50 و80 ملليمترا في الساعة، مشيرة إلى أن هذه الموجة من الأمطار الموسمية سوف تستمر حتى يوم الخميس.ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار أربع درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد اليوم، بينما ستستمر الحرارة القوية في المناطق الجنوبية.