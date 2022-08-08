الرئيس يون يعود إلى العمل بعد انتهاء إجازته الصيفية

Photo : YONHAP News

عاد الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى العمل اليوم الاثنين بعد عطلة صيفية امتدت أسبوعا، جاءت وسط تدهور معدلات تأييده.ومن المقرر أن يتلقى الرئيس تقريرا اليوم الاثنين من رئيس لجنة الخدمات المالية "كيم جو هيون" في المكتب الرئاسي. ومن المتوقع أن يشمل ذلك التقرير تفاصيل تدابير السياسات المالية التي تهدف إلى تخفيض الأعباء عن الأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس يون سيتلقى تقارير سياسية أيضا من وزير شؤون المحاربين القدامى غدا الثلاثاء، ووزير الزراعة بعد غد الأربعاء ووزير المحيطات يوم الخميس، بينما سيتلقى تقارير من وزارة الصحة ولجنة التجارة العادلة في الأسبوع القادم.ويذكر أن الرئيس عاد إلى العمل بعد أن ظل في سيول خلال فترة إجازته، حيث قرر في اللحظة الأخيرة تغيير خطط الإجازة بسبب تدهور معدلات تأييده الشعبي بشكل مثير للقلق، حيث وصلت إلى أقل من 30% قبل إجازته مباشرة.