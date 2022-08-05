صادرات كوريا الجنوبية من الراميون تسجل أعلى مستوياتها

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المعكرونة سريعة التحضير "راميون" أعلى مستوياتها على الإطلاق في النصف الأول من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية أمس الأحد، بلغ حجم صادرات الراميون في النصف الأول من هذا العام 383.4 مليون دولار، بزيادة نسبتها 19.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الصين تعد أكثر دول العالم استيرادا للراميون الكورية، وتلتها كل من الولايات المتحدة واليابان وتايوان والفلبين وتايلاند وماليزيا وأستراليا وكندا وهولندا.وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم صادرات الراميون إلى الشعبية المتزايدة للثقافة الكورية، وزيادة الطلب على الطعام سهل الطهي في المنازل وسط انتشار فيروس كورونا.وقد شهد حجم صادرات كوريا من الراميون زيادة مستمرة منذ عام 2015، خاصة في النصف الأول من عام 2020 عندما اجتاحت موجة انتشار فيروس كورونا أنحاء مختلفة من العالم، بنسبة 37.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.