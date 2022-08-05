توقعات بعقد اجتماع بين الرئيس يون مع الأمين العام للأمم المتحدة

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من المتوقع أن يجتمع الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" خلال زيارته لكوريا الجنوبية يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس "يون" سيجتمع مع "غوتيريس"، قال مسؤول في مكتب الرئاسة إنه على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد معين للقاء بينهما، فسوف يكون من الطبيعي تنظيمه ما لم تنشأ ظروف خاصة.الجدير بالذكر أن الرئيس "يون" قد أجرى محادثات هاتفية مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" التي قامت بزيارة لكوريا في الأسبوع الماضي، بدلا من إجراء لقاء مباشر معها.وتبين أن "غوتيريس" يجري حاليا تنسيقا مع الحكومة الكورية حول تفاصيل جدول زيارته لكوريا الجنوبية.وقد وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليابان يومو الجمعة الماضي ضمن جولة تشمل أيضا كلا من منغوليا وكوريا الجنوبية.وفي اليوم التالي، شارك"غوتيريس" مراسم إحياء ذكرى مرور 77 عاما على إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في عام 1945.وفي أثناء إقامته في سيول، من المتوقع أن يلتقي "غوتيريس" بعدد من كبار المسؤولين الكوريين لبحث عدد من القضايا، بما في ذلك القضية النووية لكوريا الشمالية ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ.