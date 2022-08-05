كوريا تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 55 ألفا و292 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة نسبتها 24% مقارنة بيوم الاثنين الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس أيام الاثنين منذ 17 أسبوعا.ومن بيين حالات الإصابة الجديدة، تم تأكيد 482 حالة لدى الوافدين من الخارج.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا 20 مليونا و544 ألفا و420 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 27 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 324 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 25 ألفا و292 حالة وفاة، بعد أن شهد زيادة بمقدار 29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.