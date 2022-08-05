الحكومة الكورية تكشف عن تدابير لاستقرار معيشة الشعب وتوفير المساكن هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

وسط زيادة التضخم خلال الشهرين الماضيين رغم اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب، تخطط الحكومة الكورية للكشف عن عدد من التدابير الإضافية.جاءت هذه الخطة في اجتماع طارئ للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية عُقد اليوم الاثنين، حيث سيتم الكشف عن خطة الحكومة لتوفير 2.5 مليون مسكن جديد غدا الثلاثاء.وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشو كيونغ هو" إن ظاهرة التصخم المرتفع مستمرة، وأن حالة عدم اليقين في الصادرات والاستثمار تتزايد، رغم عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الكورية.وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حيوية القطاع الخاص، ستقوم الحكومة بتخفيف الصعوبات التي تعاني منها الشركات بسبب نقص العمالة، خاصة في مجالات بناء السفن والمطاعم، من خلال تقصير إجراءات دخول العمال الأجانب من 84 يوما حاليا إلى 39 يوما.كما تخطط الحكومة لتحسين وضعها المالي عن طريق بيع بعض الممتلكات الحكومية، بما في ذلك عدد من قطع الأراضي والمباني غير المستغلة، على مراحل.وبموجب هذه الخطة، من المتوقع أن يتم بيع ما قيمته 16 تريليون وون من الممتلكات الحكومية خلال السنوات الخمس القادمة.