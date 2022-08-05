كوريا الجنوبية تشارك في الاجتماع التمهيدي لتحالف تشيب 4

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قررت الحكومة الكورية المشاركة في الاجتماع التمهيدي لتحالف أشباه الموصلات المعروف باسم "تشيب 4"، والذي تقوده الولايات المتحدة.وتبين أن وزارة الخارجية الكورية قد قامت بنقل نية الحكومة للمشاركة في الاجتماع المتوقع عقده في نهاية أغسطس الجاري، أو أوائل سبتمبر القادم.وبهذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات، لكنها أشارت أيضا إلى أن كوريا لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الانضمام رسميا إلى تحالف "تشيب 4".يشار إلى أن "تشيب 4" هوعبارة عن تحالف لأكبر دول منتجة لأشباه الموصلات بقيادة الولايات المتحدة، ويهدف إلى بناء سلاسل توريد لأشباه الموصلات، ويضم كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.ويرى المراقبون أن هذا التحالف سيكون حاجز أشباه الموصلات ضد الصين.وفي هذا الصدد، أوضحت الحكومة الكورية موقفا حذرا قائلة إن تحالف "تشيب 4" لا يهدف إلى استبعاد الصين.وكانت وزارة الخارجية قد قالت في تقرير قدمته للبرلمان يوم الأول من أغسطس إنها ستبذل جهودا دبلوماسية استباقية لمنع احتمال حدوث سوء التفاهم من جانب الصين، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع بكين من أجل إدارة سلاسل توريد أشباه الموصلات بشكل مستقر.وسوف يقوم وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بتقديم شرح عن الموقف الكوري بهذا الشأن لنظيره الصيني "وانغ يي" خلال زيارته للصين التي بدأت اليوم.