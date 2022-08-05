الرئيس يون يؤكد أنه سيحتفظ بالنوايا الأصلية للرئاسة

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" الذي عاد للعمل اليوم الاثنين بعد قضاء إجازته الصيفية إنه سيحترم ما يريده أفراد الشعب مع الحفاظ على نواياه الأصلية لرئاسته.وأضاف أن إجازته الصيفية كانت فرصة للتمعن في مجريات الفترة الماضية التي قضاها منذ الحملات الانتخابية وحتى الآن، مؤكدا أنه سيحترم بشكل مخلص إرادة الشعب.وأدلى الرئيس "يون" بهذا التصريح صباح اليوم قبل دخوله المكتب الرئاسي عندما طلب منه الصحفيون التعليق على عودته للعمل بعد إجازته الصيفية.وردا على طلب للتعليق على التقارير التي تفيد بأن وزيرة التعليم "بارك سون إيه" قد تتنحى طوعا، قال الرئيس "يون" إنه سيراجع جميع القضايا المعلقة من منظور الشعب.وكانت جلسة الأسئلة والأجوبة التي عقدها الرئيس اليوم مع الصحفيين وهو في طريقه إلى العمل هي الأولى من نوعها منذ 13 يوما.