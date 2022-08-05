كوريا الشمالية تطلق كميات ضخمة من مياه السدود دون إخطار كوريا الجنوبية

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وسط هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية أمس الاثنين، قامت كوريا الشمالية بتصريف المياه من سد بالقرب من الحدود بين الكوريتين دون إصدار إشعار مسبق لكوريا الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد إن كوريا الشمالية فتحت على ما يبدو بوابات سد "هوانغ كانغ" على نهر "إيم جين" بسبب الأمطار الغزيرة في المنطقة، وأضاف أن الجهود جارية للسيطرة على ارتفاع المياه في السد، لكن السلطات الكورية الشمالية لم تصدر أي إشعار مسبق بذلك، وقد اكتشفت الوزارة هذه الخطوة عبر وسائل بديلة.وكانت وزارة التوحيد قد طلبت في شهر يونيو من كوريا الشمالية تقديم إشعار مسبق في حالة الإفراج عن مياه السدود، مشيرة إلى تأثيرها المحتمل على سكان كوريا الجنوبية في المناطق الحدودية خلال فترة الأمطار الموسمية. ومع ذلك، لم تستجب كوريا الشمالية لذلك الطلب وبدأت في الإفراج عن مياه السدود في أواخر يونيو.وقال المسؤول إنه من غير المرجح أن يتسبب إطلاق كوريا الشمالية الأخير للمياه في أي خسارة للجنوب، لكن الحكومة ستظل متيقظة للتحركات ذات الصلة وسط توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة في تلك المناطق حتى اليوم الثلاثاء.