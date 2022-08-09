سفير كوريا الجديد لدى اليابان يقول إن تكلفة تصفية أصول الشركات اليابانية ضخمة

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أعرب السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى اليابان عن مخاوفه بشأن التصفية المحتملة لأصول شركتين يابانيتين من أجل تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، أمس الاثنين، حيث أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان "يون دوك مين" عن مخاوفه من حدوث خسائر فلكية، مشددا على ضرورة التراجع عن هذه الخطوة، وقال إن التصفية، إذا تحققت، قد تدمر فرص عمل عشرات المليارات من الدولارات بين الشركات الكورية الجنوبية واليابانية، في إشارة على ما يبدو إلى الانتقام المحتمل من قبل اليابان.وأضاف أنه من المشكوك فيه أيضا أن التصفية ستؤمن أموالا كافية لتعويض الضحايا.وقال السفير "يون" أيضا إن تصفية الأصول ستؤذي على الأرجح الجهود المبذولة لاستعادة كرامة وشرف الضحايا وتضميد جراحهم، حيث إن الضحايا سيعانون أكثر من غيرهم بسبب تلك الخطوة.