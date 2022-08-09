السياسية الحكومة الكورية تبيع أراضٍ ومبانٍ بقيمة 16 تريليون وون

تخطط الحكومة الكورية لبيع أراضٍ ومبانٍ بقيمة إجمالية تزيد عن 16 تريليون وون، على مدى



السنوات الخمس القادمة، من أجل المساعدة على دعم خزائن الدولة.



وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن هذه الخطة خلال اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد يوم أمس الاثنين. وقال وزير الاقتصاد والمالية "تشو كيونغ هو"، الذي ترأس الاجتماع، إن هناك جهودا مكثفة تجري حاليا لإصلاح القطاع العام من أجل المساعدة في التغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.



وأوضح أن من بين هذه الجهود، ستبيع الحكومة بعض الأصول الحكومية التي لم يتم استخدامها بشكل منتج، وبهذا ستسعى إلى إحداث دورة حميدة من النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.



ويذكر أن قيمة الأراضي والمباني المملوكة للدولة في جميع أنحاء البلاد قد بلغت حتى العام الماضي ما يقرب من 700 تريليون وون.