7 قتلى و6 مفقودين في سيول وكيونغ كي بسبب الأمطار الغزيرة

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لقى سبعة أشخاص مصرعهم، بينما فُقد ستة آخرون، بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة أشخاص، وأُعلن عن فقدان ستة آخرين، بعد هطول الأمطار الغزيرة.وتم العثور على ثلاثة أشخاص ميتين في منطقة "غا واك" في سيول بعد الإبلاغ عن أنهم محاصرون في شفتهم التي تقع في الدور تحت الأرضي مساء أمس. وفي منطقة "جونغ جاك" في سيول أيضا، توفي موظف حكومي في أثناء إزالة شجرة سقطت على جانب الطريق، ربما بسبب صدمة كهربائية، كما توفي شخص آخر في المنطقة عندما غمرت المياه منزله. ولقى شخصان مصرعهما فى مقاطعة كيونغ كي، حيث عُثر على أحدهما ميتا تحت حطام محطة منهارة للحافلات، وعُثر على الآخر في انهيار أرضى على طريق منحدر.وفُقد أربعة أشخاص في منطقة "صو تشو" في جنوب سيول، بينما فُقد شخصان بعد أن جرفتهما المياه السريعة في "كوانغ جو" بمقاطعة "كيونغ كي".