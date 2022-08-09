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السياسية

تغيير مواعيد عمل المؤسسات العامة في منطقة العاصمة بسبب الأمطار

Write: 2022-08-09 11:16:51

تغيير مواعيد عمل المؤسسات العامة في منطقة العاصمة بسبب الأمطار

Photo : YONHAP News

طلبت الحكومة الكورية من الهيئات العامة والخاصة في منطقة العاصمة سيول تعديل ساعات العمل اليوم الثلاثاء، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث أضرار جسيمة للطرق ومحطات مترو الأنفاق.
وقد طلبت وزارة الداخلية والسلامة من الهيئات العامة والهيئات الحكومية في سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون تأجيل ساعات العمل إلى ما بعد الساعة 11 صباحا، بحيث تكون ساعات العمل مرنة.
وحث وزير الداخلية "لي سانغ مين" الشركات الخاصة أيضا على تعديل ساعات البدء لمنع وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
كما قرر المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة التابع لوزارة الداخلية، رفع حالة التأهب للكوارث والأزمات إلى أعلى مستوى، وهو المستوى الثالث، في الساعة 1 من صباح اليوم الثلاثاء.
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