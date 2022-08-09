معدلات الأمطار الغزيرة في سيول تحطم الرقم القياسي المسجل منذ 80 عاما

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سجل جزء من العاصمة الكورية سيول أعلى مستوى منذ 80 عاما من هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة الوسطى من البلاد.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، تلقت سيول أكطارا بمعدل بلغ 381,5 ملليمتر حتى الساعة 1 من صباح اليوم الثلاثاء، في حين بلغت معدلات هطول الأمطار على "كوانغ جو" وكوانغ ميونغ" في مقاطعة "كيونغ كي" 327,5 ملليمتر، و319 ملليمترا على التوالي. وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حي "شين ديه بانغ" في منطقة "دونغ جاك" في سيول قد تلقى ما يصل إلى 136,5 ملليمتر من الأمطار الغزيرة لمدة ساعة واحدة حتى الساعة 9 من مساء أمس الاثنين، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 118,6 ملليمتر الذي تم تسجيله قبل 80 عاما، في 5 أغسطس 1942.وكان إجمالي معدلات هطول الأمطار التي سقطت على حي "شين ديه بانغ" 422 ملليمترا فيما بين الساعة 6 من صباح أمس الاثنين والساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما يعادل متوسط هطول الأمطار الشهري على المنطقة خلال فترة الأمطار الموسمية في شهر يوليو بأكمله.وأدت تلك الأمطار الغزيرة إلى تعليق خدمات مترو الأنفاق مؤقتا في بعض المحطات في سيول ومقاطعة كيونغ كي، حيث غمرت المياه عددا من المحطات أمس.