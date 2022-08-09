استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة سيول ومقاطعة كانغ وان

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ستستمر الأمطار الغزيرة في السقوط على المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مع توقع هطول أمطار غزيرة في منطقة العاصمة وأجزاء من مقاطعة كانغ وان.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إن أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار الغزيرة ستضرب سيول والمناطق المحيطة بها وكذلك مقاطعة كانغ وان حتى الغد الأربعاء. ومن المتوقع أن تستقبل المناطق الساحلية في مقاطعة كانغ وان والأجزاء الجنوبية من مقاطعة تشونغ تشُنغ والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، ما بين 50 إلى 150 ملليمترا من الأمطار.ومن المتوقع أيضا أن يبلغ معدل هطول الأمطار على الأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال جولا والأجزاء الجنوبية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، ما بين 20 إلى 80 ملليمترا. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق في وسط البلاد تتراوح معدلاتها بين 50 و100 ملليمتر في الساعة، وسوف تكون مصحوبة برعد وبرق.وسوف تستمر موجة الأمطار حتى يوم الخميس في منطقة العاصمة ومقاطعة كانغ وان، وحتى يوم الجمعة في مقاطعتيْ تشونغ تشنغ والمناطق الجنوبية.