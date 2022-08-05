كوريا و20 دولة تجري تدريبات المبادرة الأمنية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل

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تجري كوريا الجنوبية و20 دولة أخرى تدريبات متعددة الأطراف بقيادة الولايات المتحدة في هاواي تهدف إلى منع وإعاقة نقل أسلحة الدمار الشامل.وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تستضيف تدريبات "فورشن غارد 22" الخاصة بمبادرة أمن انتشار الأسلحة في الفترة من الاثنين إلى الجمعة في هونولولو في هاواي.وتجمع تدريبات "فورشن غارد 22" 21 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وتركز على الأنشطة الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بدءا من اتخاذ قرارات سريعة على مستوى الحكومة بأكملها وحتى الحظر التشغيلي والمصادرة والتخلص من تلك الأسلحة.يذكر أن تدريات "فورشن غارد 22" جزء من سلسلة مناورات آسيا والمحيط الهادئ، وتؤدي كل دولة من الدول المشاركة فيها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدريباتها الخاصة بها، والتي تشمل "إيسترن إندييفور" في كوريا الجنوبية، و"باسيفيك شيلد" في اليابان، و"باسيفيك بروتكتور" في أستراليا، و"مارو" في نيوزيلندا، و"ديب سابر" في سنغافوره.