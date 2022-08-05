سام سونغ تبرم أول اتفاقية للأجور في تاريخها

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توصل العمال وأصحاب العمل في شركة سام سونغ للإلكترونيات إلى اتفاق نهائي في المفاوضات حول الأجور التي استغرقت حوالي 10 أشهر.وبذلك تكون سام سونغ قد أبرمت أول اتفاقية حول الأجور مع نقابة عمالها منذ تأسيسها قبل 53 عاما.وقال الطرفان إن فريق المفاوضات المشترك المكون من 4 نقابات للعمال في سام سونغ قد أقر مسودة الاتفاق المؤقتة لمستوى الأجور لعامي 2021 و2022 بعد تصويت أعضاء النقابات عليها.يشار إلى أن الطرفين كانا قد بدآ في إجراء المفاوضات حول مستوى الأجور لعام 2021 اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، وعندما طالت فترة المفاوضات، قررا إجراء مفاوضات حول أجور عامي 2021 و2022 معا، حيث أجريا حتى الآن 31 دورة من المفاوضات، بما في ذلك 11 دورة من المفاوضات الرئيسية و20 دورة من مفاوضات العمل.وتضم مسودة الاتفاق النهائي زيادة عدد أيام مكافآت الأعياد التي يتم دفعها للعاملين في الشركة خلال فترات الأعياد من 3 أيام إلى 4 أيام، وتقديم تعويضات عن عدم استخدام نظام فترة إعادة شحن الطاقة التي تبلغ 3 أيام والذي بدأ تطبيقه في أوائل هذا العام، كما تنص على إنشاء فريق مسؤول عن تحسين نظام سقف الأجور ونظام الأجور الشامل.لكن الطرفين اتفقا على اعتماد مستوى نسبة زيادة الأجور الذي كانت الشركة قد قررته سابقا، وهو 7.5% في العام الماضي، و9% في هذا العام.