الرئيس الكوري يعقد اجتماعا طارئا حول سبل مكافحة الفيضانات

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" اجتماعا طارئا في مكتب مراقبة أوضاع الكوارث والسلامة، لبحث سبل التعامل مع نتائج هطول الأمطار الغزيرة حاليا في المناطق الوسطى من البلاد.وخلال الاجتماع الذي عُقد في مجمع المكاتب الحكومية في سيول، أكد الرئيس يون على وضع أولوية قصوى للوقاية من الأضرار البشرية، كما أشار إلى أن حماية أرواح وممتلكات المواطنين تعتبر أبرز المهام والواجبات الأساسية للحكومة، مطالبا الوكالات الحكومية ببذل أقصى الجهود لتحقيق ذلك الهدف.كما شدد على ضرورة إعادة الإعمار بشكل عاجل في المناطق المتضررة ، وإيلاء اهتمام خاص لسلامة رجال الإنقاذ والموظفين الحكوميين في آن واحد.ونظرا للتوقعات بهطول أمطار غزيرة مساء اليوم أيضا، أمر الرئيس باتخاذ أتم الاستعدادات لمنع حدوث أضرار جانبية، وإعادة الإعمار بسرعة.وكان من المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا لمجلس الوزراء في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة سيجونغ اليوم، إلا أنه قرر عقده في سيول بسبب الأمطار الغزيرة.