مباحثات بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد مباحثات بين وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والصيني بعد ظهر اليوم في مدينة "تشينغ داو" في الصين.وسوف يلتقي الوزير الكوري "بارك جين" مع نظيره الصيني "وانغ إي" من أجل مناقشة قضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، ومشاكل سلاسل الإمدادات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المتوقع أن يقدم الوزير الكوري لنظيره الصيني تأكيدا على أن تحالف "تشيب 4" الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع أشباه الموصلات، لا يستهدف إبعاد الصين.كما يُتوقع أن يوضح له أيضا أنه سيكون من الصعب على حكومة كوريا الجنوبية قبول مطالبات بكين بعدم نشر المزيد من أجهزة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد".وكان بارك قد أدلى بتصريحات قبل مغادرته سيول أمس قال فيها إن مسألة نظام ثاد تتعلق بالسيادة الوطنية، معربا عن اعتقاده بأن العلاقات الكورية الجنوبية الصينية قادرة على التقدم بشرط احترام الصين للسيادة الكورية.تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بواسطة أحد كبار المسؤولين في حكومة الرئيس "يون صوك يول" إلى الصين، منذ انطلاقها.ومن المتوقع أن يجري وزيرا خارجية البلدين حوارا يستغرق ما بين 3 و4 ساعات، تتخلله مأدبة عشاء.