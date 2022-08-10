زيادة حالات تكرار العدوى بفيروس كورونا في كوريا

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زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من مرة، في كوريا الجنوبية.وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا أمس الثلاثاء إن من حالات الإصابة بفيروس كورونا المكتشفة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو، كانت هناك 27 ألفا و713 حالة إصابة متكررة، بنسبة 6,59% من إجمالي عدد الحالات الجديدة خلال تلك الفترة الزمنية.وبلغ الرقم المقارن للأسبوع الرابع من يوليو 28 ألفا و966، بنسبة 5,43% من إجمالي الإصابات.ويعتبر ذلك نموا بشكل ملحوظ من نسبة 3,71% المسجلة في الأسبوع الثاني من يوليو، وهو ما دفع مركز مكافحة الأمراض إلى الدعوة إلى الحذر العام ضد العدوى المتكررة.وأرجع مركز مكافحة الأمراض السبب في هذا الارتفاع إلى مزيج من النمو في الحالات التراكمية، والزيادة في عدد المتحورات التي تهاجم جهاز المناعة، وانخفاض فعالية التطعيم، من بين عوامل أخرى، وحث المواطنين على الالتزام الكامل بقواعد الحجر الصحي، واتخاذ الحذر.