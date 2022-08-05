كوريا تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على إطلاق أول أقمارها الاصطناعية

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تحتفل كوريا الجنوبية غدا الخميس بذكرى مرور 30 عاما على إطلاق أول أقمارها الاصطناعية "أوري بيول 1" من قاعدة "كورو" في غويانا الفرنسية يوم الحادي عشر من شهر أغسطس من عام 1992، والذي مثّل انطلاقة جديدة لتنمية علوم الفضاء الكورية، رغم أنه كان صغير الحجم وتم إنتاجه بالتعاون مع جامعة "صُري" البريطانية.ومع نجاحها في إرسال القمر "أوري بيول 1" الاصطناعي إلى الفضاء، أصبحت كوريا الدولة الثانية والعشرين عالميا التي تمتلك قمرا اصطناعيا وطنيا، وتمكنت من تأمين قدراتها على تطوير الأقمار الاصطناعية، حيث تقوم حاليا بإنتاج تلك الأقمار بتقنيتها الخاصة.وقد أكمل القمر الكوري الأول "أوري بيول 1" الذي كان من المفترض أن يكون عمره الرسمي 5 سنوات، مهامه الأصلية في شهر ديسمبر من عام 1996، لكنه استمر في تنفيذ مهامه لمدة 7 سنوات إضافية، لتنتهي اتصالاته مع المحطة الأرضية في أغسطس من عام 2004.وعلى الرغم من أنه أصبح ضمن النفايات الفضائية، لا يزال "أوري بيول 1" في مداره على ارتفاع 1300 كيلومتر فوق سطح الأرض.وبمناسبة مرور 30 عاما على إطلاق القمر "أوري بيول 1" يخطط المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست" لتنفيذ مشروع لاسترجاع ذلك القمر إلى الأرض.وتهدف هذه الخطة إلى تطوير التقنيات المتعلقة بالقضاء على النفايات الفضائية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى ذلك عالميا.وقال "كوان سيه جين" مدير مركز أبحاث الأقمار الاصطناعية التابع لمعهد "كايست" إنه سيمكن لكوريا الجنوبية التقاط القمر "أوري بيول 1" في عام 2027 أو 2028 باستخدام مركبة فضائية كورية.