مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا بتكريم للتحالف مع كوريا الجنوبية

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تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بمناسبة الاحتفال بانتهاء العمل في بناء الجدار التذكاري لقدامي المحاربين في الحرب الأهلية الكورية.وتم تبني هذا القرار بالإجماع في جلسة عامة للمجلس عقدت الأحد الماضي لجميع أعضائه، حيث أعاد القرار التأكيد على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأعرب عن امتنان المجلس لدعم الحكومة الكورية في بناء الجدار التذكاري.وقال القرار إن التحالف بين سيول وواشنطن يعد محورا رئيسيا للسلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا، مشددا على أن الدفاع العسكري الكوري الأمريكي لن يخضع لأي نوع من التغييرات، وأن التعاون بين البلدين لا يزال متينا خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية.كما شدد على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية لا يزال صارما.ومن جانبه، رحب السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "جو تيه يونغ" في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك، أمس الثلاثاء، بتبني مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بالإجماع بشأن انتهاء العمل في بناء الجدار التذكاري.وأكد على أن الحكومة الكورية وشعبها سيتذكرون إلى الأبد تضحيات وتفاني المحاربين القدامي، وأنها ستعمل على تعزيز التحالف الكوري الأمريكي المبني على تلك التضحيات.