كوريا تحصل على 55% من صفقات بناء السفن العالمية في يوليو

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى على مستوى العالم، وللشهر الثالث على التوالي، من حيث حجم طلبيات بناء السفن، بعد أن حصلت الشركات الكورية على أكثر من 50% من إجمالي الصفقات العالمية لبناء السفن في شهر يوليو الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، حصلت الشركات الكورية على صفقات لبناء مليون و160 ألف طن مكافئ من السفن في شهر يوليو الماضي، أي بنسبة 55% من إجمالي الصفقات العالمية.وحصلت الشركات الكورية على صفقات لبناء 19 سفينة في يوليو، منها 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، و3 ناقلات للحاويات، و3 ناقلات للصهاريج، وسفينة أخرى لنقل البضائع والركاب.ويرجع السبب في احتلال كوريا المرتبة الأولى إلى زيادة الطلب على بناء السفن ذات القيمة المضافة والصديقة للبيئة.