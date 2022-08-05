حزب قوة الشعب الحاكم يطلق نظام لجنة الطوارئ برئاسة النائب جو هو يونغ

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أطلق حزب قوة الشعب الحاكم نظام لجنة الطوارئ برئاسة النائب "جو هو يونغ" بعد حوالي 90 يوما منذ أن أصبح حزبا حاكما، وبعد شهر من توقيع عقوبة على رئيس الحزب "لي جون سوك" بوقفه مؤقتا عن العمل بسبب بعض المخالفات الأخلاقية.وبهذا تم تلقائيا حرمان "لي جون سوك"، الرئيس الموقوف عن العمل، من قيادة الحزب.وقد تم إطلاق لجنة الطوارئ في اجتماع للجنة الوطنية للحزب عقد أمس الثلاثاء، بعد إدلاء 90.6% من أعضاء اللجنة بأصواتهم لصالح اقتراح بتعيين النائب "جو هو يونغ" كرئيس للجنة الطوارئ.ويخطط "جو" لتعيين أعضاء اللجنة حتى أوائل الأسبوع القادم.وأكد "جو" على ضرورة الاستقرار في قيادة الحزب الحاكم في أسرع وقت ممكن من خلال حل الخلافات والانقسامات داخل الحزب.ومن جانبه، قال "لي جون سوك" رئيس الحزب السابق في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيرفع دعوى قضائية للمحكمة لوقف القرار بحرمانه من قيادة الحزب، لكنه أضاف أنه لن يقوم بإنشاء حزب جديد، معلنا بذلك عن نيته العودة للحزب من خلال الدعوى القضائية.