ارتفاع عدد القتلى والمفقودين بسبب الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى من كوريا

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ارتفع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية هذا الأسبوع إلى تسعة، بينما ظل سبعة آخرون في عداد المفقودين.وقال مركز الإجراءات المضادة للكوارث والسلامة اليوم الأربعاء إن تسعة أشخاص، من بينهم خمسة في سيول، وثلاثة في مقاطعة كيونغ كي، وواحد في مقاطعة كانغ وان، قد توفوا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، حتى الساعة 6 صباحا، بينما أصيب 17 شخصا، جميعهم في مقاطعة كيونغ كي.ولم يتم تحديد مصير سبعة أشخاص آخرين، بمن في ذلك أربعة في سيول وثلاثة في مقاطعة كيونغ كي.وأدت الأمطار إلى تشريد 570 شخصا من حوالي 400 أسرة، معظمهم في سيول وكيونغ كي، كما اضطر حوالي ألف و253 شخصا آخرين من بين حوالي 700 أسرة أن ينتقلوا من مساكنهم مؤقتا.وقد غمرت مياه الأمطار حوالي 2600 من وحدات الإسكان والمحلات التجارية الخاصة، منها 2400 في سيول، وما يصل إلى خمسة هكتارات من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 11 انهيارا أرضيا، حتى الآن.