توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة على مناطق تشونغ تشُنغ

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من المتوقع أن تنتقل الجبهة الثابتة من الأمطار الموسمية الغزيرة، التي أدت إلى هطول الكثير من الأمطار على منطقة العاصمة سيول في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى مقاطعات "تشونغ تشنغ" وشمال "جولا" و"كيونغ سانغ"، اليوم الأربعاء، مما سيؤدي إلى توقف هطول الأمطار على منطقة العاصمة ومقاطعة كانغ وان لبعض الوقت.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تصل معدلات الأمطار إلى ما بين 100 و200 ملليمتر في مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشنغ"، والمناطق الداخلية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "جولا"، اليوم وغدا الخميس.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتلقى بعض المناطق في "تشونغ تشنغ" ما يزيد عن 300 ملليمتر من الأمطار خلال هذه الفترة الزمنية.ومن ناحية أخرى، ستشهد منطقة سيول الكبرى ومقاطعة كانغ وان ومقاطعة شمال كيونغ سانغ ما بين 20 إلى 80 ملليمترا من الأمطار خلال فترة يومين، بينما ستتلقى المناطق الجنوبية ما بين 5 و40 ملليمترا من الأمطار حتى يوم الغد الخميس، بما في ذلك مقاطعات جنوب "جولا" و"كيونغ سانغ" وجزيرة "جيجو".