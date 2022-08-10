كوريا تضيف 826 ألف وظيفة في يوليو

Photo : YONHAP News

تباطأ نمو الوظائف في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي، على الرغم من تحقيقها زيادة على أساس سنوي، وذلك وسط المخاوف المتزايدة بشأن تأثيرات تضخم الأسعار على الأوضاع الاقتصادية.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد الأشخاص العاملين وصل إلى 28 مليون و475 ألفا في شهر يوليو الماضي، بزيادة مقدارها 826 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعتبر أكبر زيادة سنوية في أشهر يوليو منذ عام 2000، عندما تمت إضافة أكثر من مليون وظيفة بقليل.ومع ذلك، تباطأت وتيرة نمو الوظائف في كوريا مقارنة بشهر يونيو الذي تم فيه تسجيل 841 ألفا، وشهر مايو الذي تم فيه تسجيل 935 ألف وظيفة بالمقارنة مع العام السابق.وارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1,6% ليصل إلى 62,9% الشهر الماضي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا لأشهر يوليو.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.3% على أسا سنوي، ليصل إلى 2.9%، مع تراجع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 84 ألفا، ليصل إلى 836 ألفا.