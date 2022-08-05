وزيرا خارجية كوريا والصين يناقشان قضايا شبه الجزيرة الكورية وسلاسل التوريد

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ناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين قضايا سلاسل التوريد وكوريا الشمالية وغيرها من القضايا المعلقة بين البلدين، خلال محادثاتهما يوم أمس الثلاثاء، حيث اجتمع وزير الخارجية الكوري "بارك جين" مع نظيره الصيني "وانغ يي" في مدينة "تشينغ داو"، بمقاطعة "شاندونغ" في شرق الصين، وهي الزيارة الأولى من نوعها للوزير بارك منذ توليه منصبه في مايو. وقال الوزير الصيني في بداية المحادثات إنه يتوجب على البلدين اتباع استراتيجية مربحة لكل منهما، والحفاظ على سلاسل الإمدادات مستقرة وسلسة، وشبكات الصناعة دون أن يتدخل أحدهما في شؤون الآخر، مؤكدا على أهمية التمسك بالتعددية.وفي إشارة إلى الذكرى الثلاثين على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين سيول وبكين، قال "وانغ" إن العلاقات الثنائية التي صمدت في مواجهة الأخطار والتحديات، يجب أن تصبح أكثر نضجا واستقلالا واستمرارية. كما تحدث الوزير بارك أيضا عن هذه الذكرى بالقول إنه يجب على البلدين التوصل إلى علاقات تعاونية لتحقيق المصالح المشتركة بناء على الاحترام المتبادل. وأكد بارك على ضرورة التوازن بين السعي وراء المصالح المشتركة واحترام الاختلافات في التعاون مع الصين، كما أعرب عن أمله في أن تتعاون الدولتان الجارتان أيضا على أساس القيم العالمية، وفي مقدمتها الحرية والسلام والازدهار. وفيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية، دعا بارك إلى مشاركة الصين البناءة في ردع استفزازات بيونغ يانغ وسط التهديدات الحالية غير المسبوقة، ضد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.