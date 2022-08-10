وزارة العدل تستبعد الرئيس الأسبق لي ميونغ باك من قائمة العفو الرئاسي

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قررت وزارة العدل استبعاد كل من الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، والحاكم السابق لمقاطعة جنوب كيونغ سانغ "كيم كيونغ سو" من قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر في غضون هذا الأسبوع.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء عن عضو في حزب "قوة الشعب" الحاكم قوله إن لجنة مراجعة العفو الرئاسي التابعة للوزارة قد توصلت إلى هذا القرار خلال اجتماعها الأخير الذي انتهى في وقت سابق من يوم أمس.وأوضح المسؤول أنه سيتم استثناء جميع السياسيين من العفو الرئاسي القادم، والذي سيركز على رجال الأعمال وغيرهم من المحكومين.ويذكر أن هناك مشاعر عامة سلبية حاليا في كوريا تجاه بعض السياسيين، وهو ما يبدو أن اللجنة قد أخذته في الاعتبار.ومن المقرر أن يقدم وزير العدل "هان دونغ هون" تقريرا حول قائمة المستفيدين المحتملين من العفو الرئاسي في عيد الاستقالال الموافق ليوم 15 أغسطس، إلى الرئيس "يون صوك يول"، قبل الإعلان عن القائمة النهائية يوم الجمعة بعد اجتماع لمجلس الوزراء.