إصابات كورونا اليومية في كوريا تتجاوز 150 ألفا

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 150 ألفا أمس الثلاثاء، وسط جولة جديدة من انتشار العدوى في البلاد، بينما سجل عدد حالات الإصابة لدى القادمين من الخارج رقما قياسيا جديدا. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم تأكيد إصابة 151 ألفا و792 شخصا طوال يوم أمس، بمن في ذلك 615 من القادمين من الخارج، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا إلى حوالي 20 مليونا و845 ألفا. وقد ارتفعت الحصيلة اليومية بحوالي 1900 مقارنة بما كانت عليه أول من أمس، كما كانت تلك هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي يتم فيها تسجيل أكثر من 150 إصابة جديدة، أي منذ أن تم تسجيل حوالي 195 ألف حالة يوم 13 أبريل. وكانت السلطات الصحية قد توقعت في وقت سابق أن تصل هذه الموجة من العدوى إلى ذروتها بتسجيل متوسط يومي يبلغ حوالي 190 ألفا، لكنها قالت اليوم إن ذروة العدوى قد تشهد ما يصل إلى 200 ألف إصابة يومية أو أكثر في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد قفز عدد الحالات بين القادمين من الخارج بمقدار 27، مقارنة بأول من أمس، وهو أعلى رقم من نوعه على الإطلاق منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في كوريا في يناير من عام 2020. وكان الرقم القياسي السابق هو 592 وقد تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي. وارتفع عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة أيضا بمقدار 38 ليصل إلى 402، وهي المرة الأولى كذلك التي يتجاوز فيها الرقم مستوى 400 منذ يوم 9 مايو. وتم الإبلاغ عن خمسين حالة وفاة، مما رفع عدد الوفيات إلى 25 ألفا و382، وبلغ معدل الوفيات 0.12%.