الرئيس يون يعتذر عن الخسائر في الأرواح بسبب الأمطار الغزيرة

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اعتذر الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن حدوث خسائر في الأرواح جراء هطول الأمطار الغزيرة، معربا عن تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده الرئيس "يون" صباح اليوم الأربعاء لمناقشة الخسائر الناجمة عن الفيضانات وسبل مواجهتها، حيث دعا المشاركين في الاجتماع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث خسائر مماثلة.وأكد "يون" على ضرورة اتخاذ إجراءات في أسرع وقت من خلال تأمين الميزانية اللازمة الأساسية استعدادا لمواجهة الكوارث الطبيعية التي من المتوقع أن تتكرر في المستقبل.كما دعا الرئيس إلى استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في مراقبة مستويات المياه وتشغيل نظام تحذير فوري عن طريق المحاكاة، إضافة إلى نظام وطني تديره الدولة للتحكم في مستويات مياه الأنهار.وأكد الرئيس "يون" على المسؤولية اللامحدودة للحكومات المركزية والإقليمية في حماية مواطنيها، داعيا إلى بذل قصارى الجهد لتقليل الخسائر في الأرواح والمتلكات من خلال إنشاء نظام تحذير من الفيضانات باستخدام التقنيات الذكية.