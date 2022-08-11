الصين تدعي أن كوريا الجنوبية تعهدت بتقييد نشر نظام ثاد الصاروخي

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زعمت الحكومة الصينية أن كوريا الجنوبية تعهدت بالحد من تشغيل ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" لديها.وفي إفادة دورية أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وينبين" إن الصين تؤكد أن نشر الولايات المتحدة لنظام "ثاد" الصاروخي على أراضي كوريا الجنوبية يضر بالمصالح الأمنية الاستراتيجية لبكين.وكان "وانغ" يرد على سؤال حول معنى مسألة "مخاوف الصين الأمنية بشأن قضية "ثاد" والتعامل المناسب معها، والتي نوقشت في اجتماع وزيري خارجية البلدين في اليوم السابق.وقال المتحدث إن حكومة سيول أصدرت إعلانا سياسيا رسميا لسياسة "اللاءات الثلاثة"، إلى جانب تعهدها بتقييد عمليات نظام "ثاد" الصاروخي.ويشير مبدأ "اللاءات الثلاثة" إلى عدم نشر المزيد من بطاريات "ثاد" في كوريا الجنوبية، وعدم مشاركة كوريا الجنوبية في شبكة الدفاع الصاروخي بقيادة الولايات المتحدة، وعدم الانضمام إلى التحالف العسكري الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.كما أشارت تصريحات "وانغ" إلى أن بكين تطلب من سيول الامتناع عن التشغيل العادي لنظام "ثاد" الذي تم نشره في كوريا الجنوبية منذ عام 2017.وتتعارض تلك التصريحات مع موقف حكومة كوريا الجنوبية، مما يشير إلى خلاف دبلوماسي محتمل بين البلدين.